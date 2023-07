Nedopalky na záchodovém prkénku Aneb náhody neexistují  

Američtí diplomaté vyslaní do Ruska se v posledních letech potýkali se sérií událostí, které jako by vypadly ze stránek špionážních románů: záhadná smrt psa jednoho z diplomatů, vypuštěné pneumatiky ambasádních aut, sledování velvyslancových malých dětí. Jak v rozsáhlé investigaci zjistil americký deník The Wall Street Journal (WSJ), za vším stojí speciální jednotka ruské tajné služby FSB známá pod zkratkou DKRO (Odbor kontrarozvědných operací), která se specializuje na sledování, šikanu a zastrašování Američanů v Rusku. Podle informací WSJ jsou právě lidé z DKRO odpovědní i za zadržení jejich novinářského kolegy Evana Gershkoviche, kterého letos v březnu ruské úřady zatkly za údajnou špionáž. Americká vláda i The Wall Street Journal obvinění označily za vymyšlené. Gershkovich je prvním americkým novinářem od konce studené války, kterého ruské úřady zadržely.

Text WSJ stojí na rozhovorech s americkými i ruskými bezpečnostními experty, nezávislými ruskými novináři v exilu a rodinami Američanů, kteří byli v Rusku v poslední době zadrženi tak jako Gershkovich. „DKRO je smetánka ruských tajných služeb,“ komentuje jejich schopnosti například Andrej Soldatov, ruský investigativní novinář. „Znají nás extrémně dobře, pracují extrémně dobře, jsou bezohlední a nic je neomezuje,“ uvedl Daniel Hoffman, někdejší šéf buňky CIA soustředící se na Moskvu. DKRO funguje jako ruská rozvědka se zaměřením na cizince žijící v Rusku, jednotka DKRO-1 pak sleduje jenom Američany a Kanaďany. Z rozhovorů se znalci ruské scény vyplývá, že pracovníci DKRO jsou na tamní poměry nadprůměrně dobře placení, mají přednostní přístup do ruských dovolenkových rezortů nebo možnost využívat té nejlepší lékařské péče v Rusku.