Kultura/mix

Televizní ceny

Seriál Boj o moc z produkce HBO dominuje nominacím na televizní ceny Emmy . Získal jich 27 včetně kategorií nejlepší drama, herečka v hlavní roli pro Sarah Snook a třikrát bodovali i její mužští kolegové Brian Cox, Kieran Culkin a Jeremy Strong. Síly změří s Bobem Odenkirkem za roli ve Volejte Saulovi nebo Pedrem Pascalem za The Last of Us. Díky adaptaci postapokalyptické videohry (24 nominací) a satiře Bílý lotos (23 nominací) si HBO zabrala i další pozice. Z konkurence se dařilo Apple TV+ se seriálem Ted Lasso a Netflixu s příběhem sériového vraha Monstrum – Příběh Jeffreyho Dah- mera. Mezi reality TV uspěl RuPaul’s Drag Race. Předávání Emmy je plánováno na září, ale kvůli stávce scenáristů může být posunuto.

jb