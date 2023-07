Odhrnuji závěs. Venku už přešlapuje další den jako korálek. Od našeho příjezdu do oblasti Aragvi panuje stabilní počasí. Modrá obloha a postupně narůstající horko.

„Nebudu to dělat,“ ozve se z vedlejší postele. Takový tradiční protestní rituál nás, lidí se závratí z výšek, pronesený Pavlovými ústy. Jako každé ráno. „Ještě pět, a když nepočítáš dnešek, tak jen čtyři,“ šeptá svoji mantru. „Už aby to bylo,“ pomyslím si a znovu si vzpomenu na Martinovo: „Musíš se rozhodnout, buď na to máš, nebo ne.“ To nám řekl hned po příjezdu. El Capitano, starý matador zahraničních projektů. Ale jo, zatím to jde.