Něco jako Tinder pro matky

Když loni za Laureen Höllge přišla její těhotná švagrová a svěřila se jí s tím, že si s nadcházejícím mateřstvím spojuje také strach ze změny životního stylu a větší osamění, uvědomila si se svou kamarádkou Johanou Šperlovou, že tento pocit není ojedinělý – a že by těmto ženám mohly pomoct. Samy sice děti nemají, ale čím dál více přátel a známých kolem nich už ano nebo nad nimi minimálně přemýšlejí a zmiňovali podobné obavy.

Třicetiletá Laureen i o rok mladší Johana se po celou kariéru pohybují ve startupovém a inovativním prostředí, a tak postupovaly profesionálně a začaly zmapováním terénu. Vytvořily průzkum skrz on-line dotazník, který rozeslaly do skupin na sociálních sítích mezi tuzemské maminky s dětmi do šesti let a ve kterém si tento předpoklad potvrdily – pocitem osamění v době mateřství trpí čtyři ženy z pěti.