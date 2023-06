Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Přesně podle předpovědi z předminulého týdne dorazily tropy. Přes Česko přešly silné bouře, strhávaly střechy domů, lámaly stromy a zastavovaly železniční dopravu. Útok hackerů vyřadil na několik hodin z provozu web Českého rozhlasu. Média citovala varování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Rusko po nedávném odpálení Kachovské přehrady chystá proti jeho zemi podobně katastrofální teroristický útok v Záporožské jaderné elektrárně. Pokud mám z něčeho obavu, je to naše vytrvalost a schopnost zůstat jednotní, Putin spoléhá na opotřebovávací válku, kterou chce Západ unavit a otrávit tak, abychom nechali Ukrajinu napospas jejímu osudu, prohlásil prezident Petr Pavel v projevu na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se konala na Pražském hradě. Koněvova ulice v Praze byla na počest prvního starosty Žižkova přejmenována na Hartigovu. Přes nesouhlas konzervativců obávajících se „rozvratu tradičních rodin a společenských rolí“ odsouhlasila vláda další proces schvalování Istanbulské úmluvy o potírání násilí na ženách a poslala dokument k ratifikaci parlamentu. Schönbergova kantáta Písně z Gurre se po 102 letech vrátila na prkna Státní opery. Díky nadšené pomoci všímavých obyvatel se odchytovému týmu děčínské zoo podařilo postupně pochytat všech devět úzkonosých primátů, kterým se s pomocí jednoho lidského spojence minulý týden podařilo překonat elektrické zátarasy svého „výběhu“ a prchnout na svobodu. Toxická maskulinita v politickém vedení na jednom záběru, citoval i zdejší tisk slova, kterými francouzská poslankyně za stranu Zelených Sandrine Rousseau odsoudila video zachycující francouzského prezidenta Emmanuela Macrona při tom, když na oslavu vítězství toulouského ragbyového týmu vypil na ex třetinku piva a s rázným klepnutím ji položil na stůl. „Pedagogové se místo výuky umění stávají spíše amatérskými psychology s úkolem vytvořit pro studenty žádoucí komfort, a pokud učitel onen komfort naruší, například ,kritickou‘ reflexí studentské práce, musí být setsakramentsky opatrný, nebo se mu opět vyčte nekorektnost; přitom student samozřejmě kritiku na první pohled vyžaduje, avšak řádně zabalenou do jím navrženého balicího papíru,“ vysvětlil pedagog Jiří Černický v otevřeném dopise vedení Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, proč ztratil zájem učit zdejší mladé adepty umění a rozhodl se odejít. Je to těžké začínat znovu, když je vám sedmdesát, shrnula svou situaci pro veřejnoprávní rozhlas Zdena Hasanová, která v roce 1975 odjela z Prahy za svým manželem do súdánského Chartúmu, kde teď po 48 letech musela zanechat celý svůj život včetně manželova hrobu a kvůli občanské válce prchnout do exilu v Egyptě. Plzeňský a Jihočeský kraj se dohodly s bavorskými příhraničními okresy Cham, Regen a Freyung-Grafenau na vzájemném uznávání turistických jízdenek. Nejdůvěryhodnějším soukromým médiem v Česku se podle studie Reuters Institute Digital News Report 2023 staly Hospodářské noviny. Bankovní rada České národní banky znovu ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Statistikové ze společnosti Global Payments oznámili, že Češi jsou nejlepší v Evropě – v placení mobilem. Kvůli časté vyrážce po koupání bylo uzavřeno přírodní koupaliště v pražské Lhotce.

[email protected]