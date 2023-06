Pořád se ptáme: Proč?

Málokdo pohnul dějinami literatury 20. století tak silně jako Max Brod, když neuposlechl poslední vůli svého přítele. Všechny jeho rukopisy měl podle výslovného přání „spálit bez výjimky, a to co nejdříve“ – místo toho se je však rozhodl zachovat a brzy i publikovat. Kdyby jeho dílo skutečně hodil do ohně, nejenže by neexistovalo slovo „kafkovské“ popisující absurdity moderní existence a potýkání s byrokratickým aparátem, jež často nemá východiska. Bez Franze Kafky – jak připomíná literární kritička Iris Radisch v loňském textu pro Die Zeit – by nejspíš svůj hlas nenašli ani Samuel Beckett nebo Albert Camus.

Kafka ve fragmentech svých románů a povídkách popsal pocity a prožívání člověka ve světě, jehož složitost na straně jedné přesahuje chápání jedince a na straně druhé právě tato složitost probouzí pochybnosti o tom, jestli svět vůbec nějaký smysl má. Pražský německy píšící židovský spisovatel našel slova pro to, jak se později začaly cítit celé generace. Napsal ustavující texty pro pocit deziluze moderního věku, v nichž podle Radisch poprvé formuloval „životní postoj s lehkostí zakoušené bezvýchodnosti – a to ještě předtím, než se prostřednictvím existencialismu a následně populární kultury stal základní charakteristikou epochy, jež přestala mít zájem rozlišovat mezi smíchem a hrůzou“.