Mánes v plné barvě

Josefu Mánesovi letos vyšly dvě velké knihy a ve Valdštejnské jízdárně mu pražská Národní galerie do poloviny července pořádá retrospektivu. Narodil se v roce 1820 a zemřel v roce 1871, čili žádné zásadní výročí nemá. Stačí ale vzpomenout slovo covid a důvod je jasný: všechno mělo původně vzniknout ke dvoustému výročí jeho narození a kvůli pandemii se to o tři roky odložilo.

Vyplatilo se posunutí? A co nám může připomínání Josefa Mánesa dát v roce 2023? Víme, že se po něm jmenuje spousta ulic, ale to je tak všechno. Lze s úspěchem tipovat, že většina lidí si ho dnes spojuje maximálně tak s orlojem na Staroměstském náměstí. Změní se to teď?