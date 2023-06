Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Vědci odhalili, že nadměrná spotřeba soli přispívá k propuknutí demence, a Světová zdravotnická organizace zopakovala své dřívější doporučení držet denní příděl této látky pod pěti gramy. Uplynulo 81 let od nacistického vyvraždění Lidic. V Bruselu jednali ministři obrany zemí NATO o další vojenské podpoře probíhající ukrajinské ofenzivy. Mohla, odpověděla eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost EU Věra Jourová na dotaz Českého rozhlasu, zda by neochota Elona Muska podřídit svoji sociální síť novým evropským pravidlům pro boj se řízenými ruskými a čínskými dezinformacemi mohla skončit i zákazem Twitteru v Evropské unii. Na funkci ministra zemědělství rezignoval Zdeněk Nekula. Díky pomoci člověka, který po návštěvní době přerušil elektrický proud napájející plot jejich výběhu, se z děčínské zoo podařilo uniknout devíti makakům chocholatým; matku s mládětem odchytila přivolaná stráž ještě v areálu zahrady, zbylých sedm makaků je od té doby na útěku; muže, který skupině pomohl na svobodu, vystopovali krátce po činu policejní psi a byl zadržen v ulicích přiléhajících k zoologické zahradě. Zdražením vstupenek v průměru o pětinu začala letní festivalová sezona. Ekologický aspekt je jedním z našich hlavních témat, zaměřujeme se na něj a zároveň motivujeme návštěvníky, aby se také chovali ekologicky, řekl Hospodářským novinám Michal Thomes, ředitel právě proběhlého festivalu Rock for People, který během čtyř dnů svého konání využíval výhradně alternativní energetické zdroje, bezemisní dopravu, širokou recyklaci odpadů a gastronomii opřenou o rostlinné nebo alternativní produkty – například hamburger s vepřovým masem vyvinutým v tuzemských laboratořích z prasečích buněk novou metodou na bázi mikrořas. U příležitosti zahájení výstavy kreseb Jana Steklíka proběhla v Brně mezinárodní a meziměstská konference STEKLÍK, smíšené zboží. Za podvodnou privatizaci Mostecké uhelné společnosti dostal její tehdejší manažer Antonín „Antonio“ Koláček trest sedm a půl roku za mřížemi plus propadnutí mnohamiliardového majetku coby výnosu z trestné činnosti. Tělo tam chtělo, ale duše mě tam nepustila: pokud bych neprošel tímto procesem, touto očistou až do konce, bylo by to špatně, řekl po vynesení rozsudku Koláček na otázku médií, zda ho nemrzí, že se před pěti lety odmítl podřídit rozsudku švýcarského soudu, který ho za stejnou věc v nepřítomnosti odsoudil ke čtyřem letům kriminálu bez propadnutí majetku; proti současnému verdiktu se Koláček po provedení buddhistických očistných rituálů přímo v soudní odvolal s tím, že ho „naprosto nechápe“. V Brně při náhodné pouliční šarvátce probodl a zabil ukrajinský občan tuzemského romského občana. Romové, kteří takto uvažují, vlastně říkají, že pokud někdy něco násilného spáchá nějaký Rom na někom z české majority, je v pořádku, když tato majorita podle stejné logiky za tento čin bude odsuzovat všechny Romy, nemluvě o možném pogromu na naše romské ženy a děti; takové uvažování je nebezpečné, varoval romský aktivista Jaroslav Miko před hlasy některých tuzemských Romů, kteří se po vraždě spojili se zdejší fašistickou a proruskou scénou a začali vyzývat romskou komunitu, aby vzala do ruky baseballové pálky a šla útočit na zdejší Ukrajince. Reforma spotřebních daní zdražila elektronické cigarety a meteorologové upozornili veřejnost, že příští týden dorazí tropy.

