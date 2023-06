Jak se dolovaly peníze v Mostecké uhelné

Devadesátá léta minulého století byla především časem transformace zkrachovalé státní ekonomiky „reálného socialismu“ v otevřený a svobodný trh. Přineslo to jak dodnes nedoceněnou schopnost českého hospodářství zařadit se do funkčního řádu západní ekonomiky, tak i řadu podvodů při privatizaci státního majetku, kterými se mnoha pochybným manažerům podařilo takřka přes noc pohádkově zbohatnout. Odklonit státní majetek do své vlastní kapsy neférovým a někdy i zločinným způsobem. Mezi tunely, které se zřejmě dostanou do učebnic, lze jednoznačně zařadit i privatizaci dolů Mostecká uhelná (MUS). Nejen výškou „kořisti“ – mnohamiliardovým ziskem pro pachatele –, ale i nečekaně dlouhou snahou zdejších institucí nastolit spravedlnost.

Díky tomu si minulý týden, dvacet pět let od zahájení „operace Mostecká“, dva její prominentní účastníci Antonín „Antonio“ Koláček a Oldřich Klimecký vyslechli zatím nepravomocné rozsudky za podvod. Koláček, který měl MUS původně jako dosazený manažer pro stát spravovat, dostal za přihrávku dolů do své kapsy sedm a půl roku vězení, jeho náměstek Klimecký šest let. Oba měli podle soudu svým konáním okrást stát o 2,4 miliardy korun.