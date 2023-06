Dnes křtíme Václavák

Vstávám v šest ráno, ostatně jako téměř každý pracovní den. Kafíčko, z okna koukám do zeleně, následuje příprava agendy na dnešek. Pak cvičím, sprcha. A protože je čtvrtek, mám ráno poradu sám se sebou. Už asi šest let se mi daří držet tento rituál, který mě nabíjí. Přemýšlím o životě, rodině, o firmě. Dělám si poznámky.

Dnes je pro mě důležitý den. Pokřtíme zrekonstruovanou spodní část Václavského náměstí v Praze. Výsledek úsilí mnoha let. Byl jsem do minulého roku předsedou spolku (šestnáct let), který si dal mimo jiné za cíl udělat z Václavského náměstí krásné místo…