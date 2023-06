Dělníci kultury

„Krátce před smrtí, když jsme se náhodou potkali, svítil jako vždy,“ vzpomíná můj redakční kolega, výtvarník David Němec, na svého přítele Filipa Topola v novém, již 131. čísle Revolver Revue, jehož četbu vám vřele doporučuju. Z valné části je věnované právě památce hudebníka, literáta a neuchopitelného tvůrčího gejzíru, od jehož smrti toto pondělí uběhlo deset let.

Na Filipa v revue vzpomínají desítky lidí, jejichž život ovlivnil. Nejsou to žádné sentimentální návraty do časů, kdy se jeho tvorbě nedalo vyhnout – pokud tedy člověk nebyl kulturní ignorant. Oslovení se k němu vracejí s úctou, a aniž by jeho odkaz nějak mytizovali, je z jejich slov zřejmé, o co jsme jeho předčasným odchodem (vždyť mu bylo osmačtyřicet) přišli. O autora, který svítil jako málokdo.