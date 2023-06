Album týdne

Během dojíždění mezi Londýnem a Liverpoolem se rodilo nové album Space Heavy , pod nímž je podepsán britský písničkář a osobitý divnokytarista King Krule. Od chvíle, kdy v roce 2013 debutoval podomácku natočeným albem 6 Feet Beneath the Moon, na němž se mísily střípky postpunku, jazzu, hip hopu a indie rocku s textařsky kousavým a pozorovatelsky přesným okem vypravěče, si Archy Marshall získal velmi oddané publikum. Na čtvrtém albu tyto schopnosti prohlubuje.

Pravidelné dojíždění z města do města mu dalo pocítit, co obnáší být „mezi“. Vědomí meziprostorů různého typu se postupně otisklo do patnácti nových písní. „Vlakem na pobřeží, čtyři hodiny jednou týdně. V hospodském rohu, obklopen otrapy. Mluvili o násilí a rasistické policii... Tohle místo je zapomenuto historií,“ deklamuje ve finální uspávance Wednesday Overcast. Album se hemží podobnými výjevy odtržení od reality, existence ve vakuu či okamžiky, kdy jeden z dvojice spí, druhý je vzhůru a pokračuje v imaginárním rozhovoru – jako ve skladbě Seaforth. Distanci vyjadřuje písňová mikrokresba That Is My Life, That Is Yours.