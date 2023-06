Pomáhá Jihoafrická republika Putinovi?

Podezření je znepokojivé: u základny jihoafrického námořnictva Simon’s Town kotvila mezi 6. a 8. prosincem ruská loď Lady R, naložila zbraně a převezla je na pomoc své mateřské zemi, která vede zničující válku proti sousední Ukrajině. „Na správnost tohoto tvrzení bych vsadil život,“ řekl v květnu americký velvyslanec v Jihoafrické republice Reuben Brigety, když toto obvinění na tiskové konferenci vznesl. Pokud vyloučíme diplomatův hazard se životem, zbývají dvě interpretace. Buď demokratická Jihoafrická republika obchází západní zbrojní sankce a přidala se tak na stranu Ruska, anebo tamní prezident Cyril Ramaphosa a ministři jeho vlády o obchodu na přísně střežené vojenské základně nevěděli. Ani jedna možnost není povzbudivá.

Ramaphosa, kdysi blízký spolupracovník zakladatele svobodné Jihoafrické republiky Nelsona Mandely, už zadal oficiální vyšetření celé záležitosti. „Je v našem vlastním zájmu pochopit, co se stalo a jestli to bylo eticky správné,“ přiznal tápání prezidentův poradce pro národní bezpečnost Sydney Mufamadi. Pokud zbraně opravdu byly do Ruska vyvezeny, přičemž americká strana své důkazy nezveřejnila, znamenalo by to porušení jihoafrických zákonů i politiky neutrality, kvůli níž se Jihoafričané nechtějí přidat na stranu Ukrajiny ani Ruska a opakují, že jejich cílem je brzký mír.