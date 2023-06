Malá velká žena

Jsou lidé, kteří jako by prožili deset životů. Platí to bezpochyby o Ruth Westheimer, která 4. června oslavila pětadevadesáté narozeniny. Dětství paní Westheimer se na počátku třicátých let protnulo s nástupem nacistů, který jako jediná dcera ortodoxních židovských rodičů žijící v německém Frankfurtu nad Mohanem úplně nevnímala, ale záhy pocítila jeho drtivé dopady. V deseti letech ji maminka s babičkou přesvědčily o tom, že má nastoupit společně s dalšími židovskými dětmi do vlaku mířícího do Švýcarska. Ruth – tehdy se ještě jmenovala Karola Ruth Siegel – odmítala rodinu opustit, zafungoval až argument, že jedině tak se bude moci domů vrátit její otec, kterého nacisté odvedli po tzv. křišťálové noci.

Když švýcarské zařízení pro děti na konci války jako teenagerka opouštěla, nevěděla s jistotou, co se s její rodinou stalo. Zatímco se později dověděla, že otec zemřel v Osvětimi a prarodiče v Terezíně, u matky se datum, místo a okolnosti její smrti nepodařilo zjistit nikdy. Zamířila tedy za příbuzným, který jí zbyl, což byl strýc žijící v tehdejší Palestině. Přestože měřila pouhých 139 centimetrů, připojila se záhy po příjezdu do země k podzemní židovské vojenské organizaci Hagana, kde ji vycvičili v zacházení se zbraněmi nebo v házení granátů. A jak demonstrovala v dokumentárním filmu, který o ní vznikl v roce 2019, i v devadesáti letech dokázala poslepu sestavit odstřelovací pušku. Bojů se sice nikdy přímo nezúčastnila, v den dvacátých narozenin se stal kibuc, kde tehdy žila, terčem ostřelování a úlomky jedné střely jí zranily obě nohy a chvíli se zdálo, že přijde o obě chodidla.