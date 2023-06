Evropské veřejné mínění: tvrdé k Rusku, jemné k Číně

Pokud by v důsledku napadení Tchaj-wanu došlo ke konfliktu mezi Čínou a Spojenými státy, tak chce většina Evropanů zůstat neutrální. Jen 23 procent by chtělo, aby jejich vláda podpořila USA. Ukázal to průzkum provedený v 11 zemích EU, který si zadal think tank Evropská rada pro zahraniční vztahy (ECFR). Evropané nepovažují Čínu za spojence (pouze čtyři procenta respondentů), ale ani za „protivníka, s nímž jsme v konfliktu“ (11 procent dotazovaných). Nejčastěji – 43 procent – ji považují za „nutného partnera, s nímž musíme strategicky spolupracovat“, případně – 24 procent – za „rivala, s nímž musíme soutěžit“. Naopak Rusko považuje 55 procent Evropanů za „protivníka, s nímž jsme v konfliktu“. Za „nutného partnera“ jej ale i po více než roce agrese na Ukrajině považuje 19 procent dotazovaných.

lin