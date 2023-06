Alternativa pro Německo je na vzestupu

Už mnohokrát se zdálo, že nacionalistické Alternativě pro Německo (AfD) dochází dech i témata. Nejprve byl překonán problém, který vedl k jejímu založení: eurokrize a její nároky na německou finanční pomoc jihu Evropy. Pak na naléhavosti ztratila i krize, díky níž se AfD jako první radikálně pravicová strana poválečného Německa po roce 2015 uchytila ve všech zemských parlamentech: uprchlíci. Poté gradovaly vnitrostranické souboje mezi partajními frakcemi, které vyústily v odchod několika bývalých předsedů a v posílení radikálního křídla. Kontrarozvědka předloni stranu označila za „podezřelou z extremismu“, tedy za možné ohrožení německé demokracie.

Poslední spolkové volby v září 2021, po nichž AfD skončila až na pátém místě, se tedy zdály být dokladem postupujícího úpadku. Teď se však najednou AfD naopak vyšvihla do nebývalých výšin. Pokud by se konaly volby, tak by z nich – soudě dle aktuálního průzkumu agentury Infratest Dimap – vzešla jako druhá nejsilnější německá strana. S 18 procenty hlasů by dosáhla stejného výsledku jako sociální demokracie (SPD) kancléře Scholze – silnější by s 29 procenty byla jen křesťanská demokracie (CDU/CSU).