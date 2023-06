Film týdne

Michael J. Fox byl v osmdesátých letech všude. Vzrůstem drobný kanadský herec ke slávě raketově vystoupal po sitkomu Rodinná pouta, nízkorozpočtovém hororu Školák vlkodlak a hitové sci-fi komedii Návrat do budoucnosti, jejíž pokračování upevnila jeho pozici. Stal se klukem z plakátu pro reaganovskou Ameriku – věčně optimistický, nastartovaný, konzervativně aspirační yuppie, jehož cestě za ekonomickým úspěchem a šplhání po společenském žebříčku nešlo díky jeho charismatu než fandit. V polovině následujícího desetiletí ještě strávil šest sezon v sitkomu Všichni starostovi muži. Pak Michael J. Fox nebyl nikde.

V roce 1998 oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou a stáhl se do ústraní. Za zlomovou diagnózou i životem a kariérou se nyní ohlíží dokument Still: Příběh Michaela J. Foxe na Apple TV. „Neměl jsem to dostat,“ říká po letech v upřímném šoku šedesátiletý herec. Parkinson postihoval staré lidi. Jenže Foxovi bylo třicet, když začal pozorovat první symptomy. Nezvladatelně se třesoucí malíček vedoucí ke stále větší ztrátě kontroly nad tělem. Modřiny, zlomeniny a pády. „Gravitace je skutečná, i když člověk padá z mé výšky,“ vtipkuje Fox, když mluví jen o horší budoucnosti, jejíž nezadržitelnost se snaží zpomalit cvičením.