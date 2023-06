Album týdne

„Zůstanu, jen abych je otrávil. Zůstanu, jen abych je naštval. Zůstanu, jen abych sám sebe pobavil,“ zpívají v refrénu skladby When You Leave. Ta pojednává o hostovi, který odmítá opustit večírek, ačkoli už je jasné, že hostitelé by ho už rádi vypoklonkovali. O duu Sparks tvořeném bratry Ronem a Russellem Maelovými by se také možná dalo říci, že v showbyznysu zůstávají déle, než je záhodno. Ovšem málokterá kapela založená v půli šedesátých let se těší takové vitalitě, entuziasmu a svěžesti rukopisu jako právě Sparks na neuvěřitelném pětadvacátém albu The Girl Is Crying In Her Latte .

Už od průlomového singlu This Town Ain’t Big Enough for Both of Us, který v roce 1974 bodoval na druhém místě britské hitparády, byl rukopis Sparks charakteristický smyslem pro pompu a drama, ale také pro humor a sebeironii. To celé rozkročené mezi artpopem a glamrockem, na pódiu podpořené komickým kontrastem mezi hyperaktivními gesty zpěváka Russella a kamennou tváří klávesisty Rona.