Řekl Václav Smil konečně pravdu?

Když Václav Klaus jako prezident vyslaný na Hrad Občanskou demokratickou stranou tvrdil, že globální oteplování neexistuje, byl to nevědecký blábol. Svým způsobem ale dělal poctivější politiku, než dělají jeho straničtí nástupci dnes. Ti si neustále stěžují na zelenou politiku Evropské unie a popichují proti ní veřejné mínění, když ale po vstupu do vlády při jednáních v Bruselu mohli dát najevo nesouhlas a zkusit prosadit korekci ekologických plánů známých jako green deal, ani to nezkusili a naopak přispěli k jejich prosazení.

Buď tedy nejsilnější vládní strana neudrží myšlenku, nebo prostě nemá argumenty, jimiž by své partnery v Unii přesvědčovala. Legenda o „zcela nesmyslné zelené politice EU“ nicméně stále žije. Ukázal to i minulý týden, kdy do Česka přijel vlivný kanadský profesor a autor českého původu Václav Smil. Poskytl několik rozhovorů, vystoupil s přednáškou v politické a vzdělávací instituci názorově blízké ODS – v CEVRO Institutu – s kritikou green dealu a jako by tím polil živou vodou všechny, kteří si na plány ohledně dosažení bezemisní ekonomiky opakovaně stěžují jako na novodobý komunismus, v čele právě s politiky ODS. I když Smil neřekl nic nového, podle nadšených reakcí jako bychom čekali na cokoli, co se tu připojí k chóru zpochybňujícímu klimatickou politiku Evropské unie. Stále ještě trochu klausovské Česko se totiž zjevně necítí komfortně být její součástí. Tou ovšem bez ohledu na všechna přání a pochybnosti zůstaneme.

Dál pálit uhlí

Především Václav Smil jede na výrazně odlišné vlně, než na jaké se pohybuje česká skepse vůči změně klimatu. Ta skutečně vychází z Klausova prostého popírání existence oteplování planety, později zmírněné na popírání průmyslové činnosti coby primárního viníka změny klimatu. V posledních letech sice Klausovi žáci ze svých směšně radikálních pozic ustupovali, aby nebyli v úplném rozporu s vědeckým zjištěním, ve srovnání se západním diskurzem je ale zdejší pozice stále plná nedůvěry. Smil oproti tomu existenci globálního oteplování a vliv lidské činnosti nepopírá a doslova v Praze prohlásil, že se s ním dá těžko polemizovat. Pokud by se zdejší klimaskeptici posunuli na jeho pozice, byl by to pro domácí diskusi docela pokrok. S tím si ale bohužel nevystačíme.