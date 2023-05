Pozor, hodně zlý pes

František Groessl má na hlavě širák, protože co nevidět začne pálit slunce, a on má před sebou pobíhání kolem pastviny. Ještě předtím ho ale čeká delikátní práce: potřebuje přesvědčit své dva mohutné psy, aby podruhé během krátké chvíle vyskočili na korbu přistaveného pick-upu. Přitáhne ke svému trupu provazy, které obepínají jejich huňaté krky, a plácne rukou do plechové podlahy auta. Mladší pes se vyhoupne nahoru, starší fena ale dělá, že neslyší. Zkouší ji vysadit, její velké tělo se však najednou stane bezvládným a vláčným, jako by chtělo protéct mezi majitelovýma rukama. „To je pro pastevecké psy typické,“ utrousí Groessl. „Nedává jí žádný smysl, skákat znova na auto.“

Smysl to ale dává dvojici filmařů, kterým jeden z nejznámějších českých chovatelů šarplaninských pasteveckých psů kývl na to, že si přijedou svérázná zvířata natočit, skok na korbu auta si napsali do scénáře a ten první se jim nezdál dost dobrý. Groessl ale slíbil, že se to povede. Bere tedy přece jen psa do náruče a s vypětím všech sil ho dostává nahoru. Chce, aby se o pasteveckých psech vědělo. Vidí v nich totiž nejlepší lék na strach z vlků, který se mezi českými chovateli hospodářských zvířat šíří. Zároveň ale varuje: „Chov pasteveckých psů není pro každého.“