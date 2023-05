Fotbal a kapitál

Časy, kdy šlo fotbal definovat jako hru dvou jedenáctek, ve které nakonec vyhrají Němci, jsou pryč. Německá reprezentace už skoro deset let hledá útočníka se zabijáckým instinktem, pověstná zarputilost a vůle po výhře se vytratily. Zaostává i Bundesliga – a její kluby se rozhodly v zaostávání za konkurencí z Anglie, Španělska a Itálie pokračovat.

Minulý týden nepodpořily vstup fondů soukromého kapitálu do společnosti, která spravuje televizní a marketingová práva první a druhé německé ligy. Finanční investoři chtěli do německého fotbalu vložit dvě miliardy eur, výměnou za to získat na příštích dvacet let 12,5procentní podíl na ziscích a přispět k výnosnější propagaci Bundesligy před světovým publikem. Podle zastánců německý fotbal tyto peníze nutně potřebuje. Anglická Premier League podle stanice Deutsche Welle na televizních právech v letech 2022–2025 inkasuje celkem 6,3 miliardy eur, oproti tomu Bundesliga dostane ročně jen 170 milionů. Scházejí pak peníze na nákup zvučných hvězd a nejlepší hráči odcházejí za lepšími výdělky jinam.