Akcionáři ČEZ se lekli vládních plánů, cena akcií prudce spadla

Akcie ČEZ na pražské burze výrazně klesly poté, co vláda schválila nová pravidla pro snazší ovládnutí společnosti. Pokud změny projdou i v parlamentu, nebude už k nejzásadnějším zásahům – jako je třeba případné rozdělení podniku – potřeba souhlas 90 procent všech akcionářů jako nyní. Stačit budou tři čtvrtiny účastníků valné hromady. Stát má v ČEZ sedmdesátiprocentní podíl a na valné hromadě se nikdy nesejdou všichni, úprava by tedy dala vládě volnější ruce k tomu, o čem už od loňska mluví – tedy že stát by měl získat ve firmě nebo v některých jejích strategických částech větší vliv. Nervozitu zesiluje skutečnost, že nikdo nechce záměry upřesnit, ale na druhou stranu se k jejich uskutečnění podnikají konkrétní kroky. Jednou z teoretických možností je firmu rozdělit, výrobní část zestátnit a drobné akcionáře z této nově vzniklé odnože vykoupit, případně jim takové vytěsnění kompenzovat větším podílem ve zbytkové části. Akcie ČEZ spadly mezi středou a pátkem o více než deset procent, v závěru týdne klesly pod tisíc korun za akcii.

jn