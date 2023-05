Výstava týdne

Letos třicetiletý Michał Walczyk měl zatím jen dvě výstavy. První letos na jaře v rodném Valbřichu, druhou pak ve Strzegomi. Třetí aktuální má teď v Galerii Art brut Praha. Kurátor a sběratel spontánního umění Pavel Konečný ho totiž pozval do projektu Dvojhlas , ve kterém Walczyk vystavuje spolu s domácím outsiderem ze Vsetína Jaroslavem Divišem.

Zůstaňme u Walczyka, protože to je velký objev. S rodiči žije ve městě Szczawno-Zdrój, kde dochází do Okresního svépomocného centra pro absolventy zvláštních škol. Narodil se s postižením, a jak Konečný uvádí, „výtvarnou tvorbu považuje za metajazyk, jímž může komunikovat se svým okolím“. Tak jako řada dalších neškolených tvůrců a tvůrkyň art brut se utíká do světa mytologie. Na výstavě jsou k vidění jeho obrazy, na kterých zachytil Orfea s Eurydikou, synovce vlčího krále Lecha Krvavého vlka, Urobose, Bílého člověkopsa nebo divoký boj bestie s vlkodlakem.