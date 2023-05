Quiche krále Karla

Pro Čecha je to dost krkolomná představa, že oficiální korunovační pokrm ve Velké Británii nejenže trůní veřejně v gastronomické výkladní skříni země, ale stává se i součástí domácí kuchyně.

Alžbětino korunovační kuře vymyslely majitelky proslulé školy vaření Cordon Bleu v roce 1953. Šlo o chuťově jemný, ale docela rafinovaný pokrm z povařeného kuřete podávaného nastudeno s omáčkou s kari, majonézou, červeným vínem a s meruňkovým pyré. Kromě toho, že se tehdy podávalo na slavnostním banketu, pak suverénně vstoupilo do civilního stravovacího provozu – na celých 70 let! Britskou gastronomii sleduji podrobněji teprve asi třetinu toho času, ale i z této perspektivy, kdy sláva korunovačního kuřete už mírně bledla, jej vnímám jako silně společensky přítomné. Gastronomické osobnosti je rády umísťovaly do svých kuchařek, gastrorubriky časopisů je pravidelně pojímaly jako oblíbené téma – chtěly tak vlastní variací uctít slavné jídlo. I v každé rodině se tradovalo trochu jinak, právě podle toho, kdo si kde a kam něco přidal, nebo ubral. Červené víno vystřídaly hrozinky, meruňkové pyré bylo nahrazeno mangovým čatní. Někdo ho jídal s rýží, většina ale jako salát nastudeno nebo náplň sendvičů. Ten jste si mohli dát odpoledne v noblesním Wolseley u Piccadilly (vzdálená obdoba našeho Café Savoy), stejně jako jste ho mohli čapnout cestou do práce v Marks & Spencer. Od ohlášení Karlovy korunovace jsem tedy zvědavě očekávala, jaké jídlo se stane následníkem vlády zavedeného kuřete.