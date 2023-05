Podíl na neznámé budoucnosti

Pokud projíždíte Los Angeles či New Yorkem, můžete si všimnout nerdovsky vypadajících chlapíků s cedulemi, kteří protestují před budovami studií a streamovacích společností – svých zaměstnavatelů,“ líčí atmosféru minulého týdne Matthew Belloni v podcastu The Town, kde sleduje vše, co se šustne v Hollywoodu. „Chlápci“ jsou scenáristé a scenáristky, kteří po patnácti letech začali minulé úterý stávkovat. Znamená to, že se jedenáct tisíc lidí, kteří linkují osnovu amerického filmového průmyslu, kolektivně zavázalo nenapsat ani čárku. Po dobu, než se jejich zástupci dohodnou s vedením zábavních korporací jako Disney či Netflix.

Stávka je vyústěním patové situace, do níž se po šesti týdnech jednání o pracovních podmínkách dostali odboráři ze Sdružení amerických scenáristů (Writers Guild of America, WGA), organizace zastupující zájmy autorů podílejících se na všem od velkofilmů, přes seriály Stranger Things po talk – show, a zástupci korporací sdružených v Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Jádrem sporu je zachování pracovních míst na smlouvu, vyšší tantiémy (tzv. residuals) ze streamování podle úspěšnosti díla a nastavení pravidel využití umělé inteligence.