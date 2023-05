Pět let stříhat metr?

Když v roce 2019 Donald Trump přišel s nápadem jmenovat do rady americké centrální banky dva své podporovatele Hermana Caina a Stephena Moora, se zlou se potázal. Bylo zjevné, že při výběru byla loajalita obou mužů k Trumpovi důležitější než jejich odborné kvality. Moore pracoval jako konzervativní komentátor a lobbista, napsal knihu Trumponomics, kde bývalého prezidenta vychvaloval. Jednou se nechal slyšet, že „o měnové politice nic moc neví“. Cain největší profesní úspěch zažil jako šéf řetězce Godfather’s Pizza a táhla se s ním obvinění ze sexuálního obtěžování.

Debata byla vyhrocená, časopis The New Yorker psal o pokusu oslabit klíčovou instituci „jmenováním poskoků“, deník Financial Times mluvil o „pokusu o sabotáž“. Trump obě nominace nakonec raději stáhl. Ale ne proto, že by přišel k rozumu. Spíše si rychle vykalkuloval, že „poskoci“ narazí v Senátu, kde se proti nim rychle zformoval odpor, a to i když komoru ovládali republikáni.