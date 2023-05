Co přijde po lásce

Strhly na sebe pozornost takřka ve stejné době před deseti lety. První dráždila chutí pařit a odvázat se, k čemuž patřily i sexy pohyby odkoukané od afroamerických tanečnic, jimiž se hemžily její klipy a živá vystoupení. Druhá zase provokovala melancholií, zpátečnictvím a také antifeministicky vykládanou pasivitou, jež charakterizovala její první velký hit Video Games. Obě překročily hranice přijatelného, jen každá jiným směrem. Po dobu jedné sezony byla Miley Cyrus nejdivočejší mladou ženou Ameriky, zatímco Laně Del Rey by připadl titul té nejtradičnější.

S odstupem deseti let však k sobě mají tyto superhvězdy mnohem blíž, než by se kdy mohlo zdát. Dokazují to jejich nová, žánrově eklektická alba Endless Summer Vacation (Miley Cyrus) a Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (Lana Del Rey). Shodně vyrůstají z kalifornské popkulturní mytologie a berou si showbyznys – filmy a písně – nejen jako pozadí, na němž se odehrávají naše životy, ale také jako šablony, jimž ty životy chceme připodobňovat.