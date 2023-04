Stavba týdne

Minulý týden vyšla nová ročenka Česká architektura 2021–2022, kde najdeme třicítku nejlepších nových staveb. O mnoha z nich jsme na tomto místě psali, altán městské knihovny ve Vamberku se tu ale zatím neobjevil. Přináší zajímavé poučení o městě a ukazuje, že nová architektura může z místa s nulovou hodnotou vytvořit krásný, oblíbený a užitečný prostor.

Altán v zahradě městské knihovny navrhl ateliér Architektura srdcem Martina Kožnara. Probíhají tu akce pro veřejnost, které pořádá knihovna, město a spolky. Je to dřevostavba, dvě stěny jsou prosklené s výhledem do zeleného údolí Zdobnice. Akce se přelévají i do přilehlé zahrady.