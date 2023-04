Seriál týdne

Když na konci třetí řady seriálu Barry poslouchal člen čečenského gangu NoHo Hank připoutaný k topení, jak ve vedlejší místnosti divoké zvíře trhá dalšího člověka, bylo jasné, že se v jednom z nejoceňovanějších seriálů posledních let něco pohnulo. Něco zásadně potemnělo. U příběhu o nájemném vrahovi trpícím posttraumatickou stresovou poruchou a emočním deficitem, který chladnokrevně vykonává zakázky v Los Angeles a paralelně piluje objevený herecký talent, to může znít překvapivě. Do té doby ale tvůrčí duo Bill Hader – představitel titulní role – a Alec Berg míchali zločin s absurdnem a momenty komediálního odlehčení. Čtvrtá a poslední série, která právě běží na HBO, pokračuje v tónu naladěném ve finále té předchozí. Barry sedí za mřížemi, kam ho poslal člověk, jehož považoval za náhradního otce. Protože láska a přijetí je to jediné, po čem frankensteinovské monstrum s dětskou duší touží. Nebo si to alespoň myslí.

Čtyřka Barryho má v sobě něco z nedávno skončeného seriálu Volejte Saulovi. Antihrdinu, s nímž nejde nesoucítit. „Ty se na mě zlobíš?“ ptá se téměř s dětskou bezelstností partnerky Sally, která se právě dozvěděla, že žila se zabijákem. Podobně jako podvodník-právník Saul je i Barry nemocná duše hledající vykoupení, jež se zapletla do svých „mistrovských“ plánů natolik, že cesta ven může být už jen radikální. Jak, je zatím otázkou. Označení černá komedie už pro Barryho ale nesedí. Soudě podle tří nových epizod si Hader s Bergem evidentně připravují půdu pro cokoli posilováním bizarního, surreálného, podivného.