Pejsek a kočička vegany

Jak pejsek a kočička vařili dort, verze 2023. „Tak jsem dostala chuť na opravdický dort,“ řekla kočička. „A jaký?“ ptal se pejsek. „Přeci veganský,“ řekla kočička. To je, pejsku, trend v jídle pro zvířátka – a taky předmět mnoha sporů. Když přijde na veganské a vegetariánské krmivo, jdou po sobě vážení odborníci jako pes a kočka.

„Copak to v tom krmivu je, když tam není maso. Co myslíš, kočičko?“ ptal se pejsek. A začali studovat etiketu. Obsahuje třeba sóju, ječmen, řepné řízky, hrách, sušený špenát, kukuřičný olej, extrakt z ananasového stonku. „To vypadá spíš jako krmivo pro myši,“ prohlásila kočička a pak s pejskem přemýšleli, proč to ti lidé vlastně kupují.