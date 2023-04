Bartoš slibuje miliardy na obecní byty

Obce, kde jsou byty nedostatkovým zbožím, dostanou nový zdroj peněz na to, aby se mohly samy pustit do realitních investic. Ministerstvo pro místní rozvoj pro ně otevřelo nový dotační program, v němž je pro začátek 800 milionů korun. Pokud se osvědčí a pokud ve vládě vydrží chuť postavit se k bytové politice jinak než dosud, výhledově by mohlo být na tyto účely k dispozici až 20 miliard korun ze státních a unijních zdrojů .

Tým kolem pirátského ministra Ivana Bartoše si nový princip podpory představuje tak, že obce po letech masivní privatizace bytů udělají obrat a začnou znovu samy byty stavět a pronajímat podle svých priorit – buď mladým nemajetným rodinám (tam, kde jinak hrozí vylidňování), nebo lidem zaměstnaným ve školství, zdravotnictví, sociálních službách či u policie (pokud takové profese někde začínají chybět kvůli vysokým cenám komerčního bydlení).