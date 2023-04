Úkaz Rejžek

Je vítané, že kulturní publicista Jan Rejžek (1954) napsal paměti – bez ohledu na to, že vznikly coby terapeutický úkol při léčbě závislosti na alkoholu. V současném Česku totiž nebývá úplně zvykem, že by paměti sepisovali lidé, kteří se tu desítky let vyhraněně veřejně angažovali včetně politiky. Název knihy Jste to vy? odkazuje k otázce, kterou publicista nejednou slyšel na ulici, když jej někdo neznámý poznal. V memoárech chce nepřímo odpovědět: Ano, tohle jsem já.

Vypráví v zásadě chronologicky: neidylické dětství v jižních Čechách na dohled rakouských hranic, gymnaziální studia a rané angažmá „sporťáka“ v regionálním tisku, odchod do Prahy na fakultu žurnalistiky, vypracování se v (především hudebního) publicistu. Po roce 1989 práce na Pražském hradě při československém prezidentství Václava Havla, následné úvazky (včetně mluvčího strany ODA) a nakonec návrat na volnou nohu. Nechybějí pasáže o soukromí, zejména o vztazích se ženami a s dětmi. Základem autorova ohlížení jsou historky a k tomu zmínky o desítkách a desítkách lidí, přičemž vůči některým je velmi kousavý – to je ten „starý známý“ Rejžek. Ale základním tónem textu není zuřivost; ovšem ani ironie, byť na ni někdy dojde. A není jím ani sebezpyt, ačkoli pisatel několikrát přizná, za co se stydí a co pokazil.