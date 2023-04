Základní cihla

Kniha Moderní architektura je kompaktní a těžký kvádr, který trochu připomíná cihlu. A je to skutečně jedna z cihel, z nichž je postaveno naše chápání moderní architektury. Cihla nepostradatelná a hutná – autoritativní soupis všeho podstatného od 18. do začátku 21. století. Autorem je anglický architekt Kenneth Frampton (1930). V šedesátých letech projektoval, pak se však plně ponořil do teorie a věnoval se psaní, kritice a vyučování. Na knize Moderní architektura začal pracovat v roce 1970, neustále ji aktualizoval a teď dostává český čtenář do ruky její páté vydání z roku 2020, které jej dovede téměř do dneška.

Frampton sám sebe označuje za architekta oddaného „nedokončenému modernímu projektu“ – tedy tvůrce a myslitele, kterého formovalo moderní hnutí. A skutečně, období od dvacátých do šedesátých let, kdy se moderní architektura rodila a vrcholila, důkladně, podrobně a bezkonkurenčně zná a čtenáři plasticky přibližuje. Například rané dílo klasika Richarda Neutry vystihne v jedné větě: „Pro Richarda Neutru nebyla pracovní starostí abstraktní forma jako taková, ale spíše modulace světla a slunce a citlivá artikulace rostlinných clon mezi budovou a širším okolím.“ Do několika slov dokáže shrnout i tvůrčí principy ostatních klasiků včetně těch pražských a brněnských: kapitola věnovaná meziválečnému Československu je v tomto vydání zařazena poprvé a můžeme si tu ověřit autorovy detailní znalosti, třeba když dopodrobna popisuje budovu Elektrických podniků v Praze.