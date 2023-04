TikTok je nebezpečně návykový

Minulý týden jsem se vyslovil proti zákazu TikToku. V rozhovorech o této platformě jsem zjistil, že lidé nemají obavy ani tak z toho, že jej vlastní Číňané, ale bojí se spíše děsivé návykovosti TikToku a většiny sociálních médií. Je to pravdivé a opravdu znepokojující a mělo by se s tím něco dělat. Co nejdřív.

Podle počtu stažení byl TikTok v roce 2022 dominantní aplikací. V USA má celkem asi 150 milionů uživatelů. Tato data hezky shrnula Drew Harwell z The Washington Post: v roce 2021 byla webová stránka TikToku navštěvována častěji než Google. Používají jej dvě třetiny amerických teenagerů a jeden ze šesti říká, že „téměř nepřetržitě“.