Síla a odvaha

Jaká škoda, že se nikdy nedozvíme, jak by vypadalo Česko, pokud by jej neřídil Miloše Zeman, ale Dana Němcová. Ta představa vypadá pošetile, koleduje si o úsměv. „Dana“, jak se jí říkalo, přece nikdy nechtěla něco takového dělat, neprosadila by se v kampani a voliči by ji už vzhledem k její upřímnosti stejně nezvolili.

A navíc – vůbec by se na to nehodila, dodali by čtenáři novin z minulého týdne, kdy se o Daně Němcové psalo v souvislosti s jejím úmrtím. Některé její fotografie vzbuzovaly posmutnělým úsměvem dojem trpitelky a oběti. Dají se k tomu přece dodat i životopisná data: sledovaná tajnou policií, vyhozená z práce, vězněná…