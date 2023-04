Polsko, Ukrajina a obilí mezi nimi

Velké polské obilné problémy jsou u konce. Nejspíš. Polská vláda dohodla se svými ukrajinskými partnery, že do Polska už nesmí směřovat žádné ukrajinské obilí . Toho se za poslední rok do země dostalo neznámo jaké množství, ale odhady mluví o třech milionech tun. Srazilo ceny, ohrožuje živnosti polských zemědělců (podle jejich stížností) a na polské vsi pokazilo reputaci vládě strany Právo a spravedlnost (PiS). Půl roku před volbami nedobrá věc: PiS na hlasy z venkova a maloměst spoléhá.

Celá věc začala před rokem jako pomoc ukrajinským zemědělcům a světovým trhům s potravinami. Hlavní ukrajinskou exportní cestu, Černé moře, zablokovala ruská invazní armáda. Polsko a Německo nabídly, že alespoň ta část ukrajinské úrody, u které to bude dávat smysl, může přejet do přístavu v Baltském a Severním moři a putovat do Afriky, kde panovala obava z rostoucích cen potravin. To se nestalo. Většina obilí k lodím nedojela, byla polsko-ukrajinskými importéry vyložena hned za polskými hranicemi a mnohem levnější produkt putoval na polský trh. Vznikl poprask.