Album týdne

Zužitkuje naprosto všechno, a i díky tomu ji všichni mají rádi. Není časté, aby se v publiku nějakého umělce či umělkyně mísily tak různorodé subkultury, jako posluchačstvo techna, ema, metalu, housu, grindcoru, indie rocku, jazzové fúze nebo hyperpopu. Už vůbec pak není obvyklé, aby někdo na jednom albu (a třeba i v jedné písni) všechny tyto žánry vystřídal. Fire-Toolz to už roky umí bravurně a důkazem toho je i její nové album I Am Upset Because I See Something That Is Not There .

Producentka žijící poblíž Chicaga, jejíž vlastní jméno zní Angel Marcloid, nahrává hudbu pod mnoha pseudonymy přes dvacet let. Fire-Toolz patří k jejím nejvytrvalejším projektům a také je posluchačsky nejúspěšnějším a nejpřístupnějším. Postupně se na něm propracovala od noiseových začátků až po aktuální multižánrovou skládanku, jež zachycuje veškerou hudbu, s níž se během života setkala a jíž propadla: od industriálu, přes metal po generickou hudbu na televizních kanálech věnovaných počasí. Přísně vzato jde o hudbu mysli, která nikdy nic nezapomněla a nikdy nic nevyhodnotila jako zbytečné.