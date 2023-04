Modlitba za vlaštovky

Není to zrovna nejjednodušší název výstavy: Až křídla vlaštovek vyhladí žulový kvádr z povrchu zemského. Malíř Jakub Matuška známý jako Masker tak pojmenoval svou prezentaci v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou s odkazem k mystikovi Eduardu Tomášovi, který své následovníky učil, že pokud chce člověk jít pořádně do sebe, musí být trpělivý. Klidně mu to může trvat tak dlouho, že by za tu dobu ptáci svým peřím ze země odstranili gigantický kus kamene.

Matuška se v jednačtyřiceti letech zlepšuje mnohem rychleji. K jeho výstavě bychom momentálně na poli našeho současného umění jen těžko hledali srovnání. Vyzrál v sebevědomého autora, který zároveň dokáže odhalovat vlastní niterné emoce tak autenticky, že skrz ně vypráví i o pocitech všech lidí obávajících se, jestli z planety brzy nezmizí spíš než žula právě vlaštovky.