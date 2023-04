Album týdne

Julien Baker, Phoebe Bridgers, Lucy Dacus – tři z nejvýraznějších amerických písničkářek posledních let, všechny s oddaným publikem, se v roce 2018 pustily do společného projektu. Supertrio Boygenius debutovalo šestipísňovým EP, a přestože nebylo jasné, zda k tomu doopravdy dojde, nyní už vydává plnohodnotné album nazvané prostě The Record .

Každá z autorek na sólové dráze přistupuje ke zpívání o křehkosti vztahů, introspekci a identitě queer ženy po svém: s různou mírou intenzity, exprese či humoru, což zůstává na společné nahrávce víceméně zachováno. Individuální hlasy výrazných osobností se tu neztrácejí a album tak ze všeho nejvíce připomíná trialog, konverzaci, do níž se každá zapojuje spontánně a podle toho, čím může zrovna přispět. Zrovna jako v singlu $20, který napsala Julien Baker a jímž chtěla kapelu po letech svolat dohromady. Když jej nabídla spoluhráčkám, Phoebe Bridgers prý řekla, že jediné verše, s nimiž se identifikuje, jsou: „Můžeš mi dát dvacet dolarů?“, ty jediné bude zpívat. A tak to taky dopadlo.