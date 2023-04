Špína, kterou nikdo nevyčistí

Začínala v ten nejhorší čas. Přesně ve chvíli, kdy se chystala pokřtít debutové album, přišla první covidová karanténní opatření. Ve vzduchu visel strach z neznámé nemoci a živé kulturní akce se právě přestaly pořádat. Amelie Siba je tak v mnohém dítě pandemických let – v životě osobním i tvůrčím. Pro začínající umělce to bylo období, kdy se jen těžko dalo oslovit nové publikum a najít si k němu cestu. Jí se to však podařilo díky intimnímu písničkářství, k němuž přistupovala zcela po svém a nenechala si do něj od nikoho mluvit.

Připoutala k sobě pozornost i v době, kdy na novou hudbu nikdo nebyl zvědavý, a je bezpochyby největším objevem české alternativní písničkářské scény dvacátých let. Na kontě má ceny Apollo i Anděl a všechna její anglicky zpívaná alba až deníkovým způsobem zachycují ucelené životní kapitoly. Debut Dye My Hair z roku 2020, který vznikl ještě na prahu její plnoletosti, byl výrazem chuti vzít věci do vlastních rukou: být samostatná a nezávislá. O rok pozdější Love Cowboys byli rozchodovým albem, na němž se rozpadající vztah podobal pistolnickému souboji, a také si tu vyzkoušela, jaké to je hrát s kapelou.