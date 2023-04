Fair play neničí bojkot, ale válka

Jeden z nejrozšířenějších mýtů kolem vrcholového sportu zní, že do něj nepatří politika. Říkají to s oblibou sportovní funkcionáři, kteří si zvykli, že je sport napojený na veřejné peníze, o nichž rozhodují politici, a kteří bez potíží vytvářejí s politiky přiznané i nepřiznané aliance při pořádání globálních akcí typu olympijských her nebo světových šampionátů. I díky těmto soutěžím se stal sport společenským fenoménem, vydělává spoustu peněz a pomáhá formovat mladé lidi. Nemůže se tedy tvářit, že se ho veřejné dění netýká. Je v něm zkrátka příliš zakomponovaný.

V téhle souvislosti je absurdní požadovat to, co teď dělá Mezinárodní olympijský výbor: tedy aby se konání olympijských her v roce 2024 ve Francii nedotkla tak kruciální událost celé dekády, jakou je ruská válka na Ukrajině. Notabene za situace, když už do nich fatálním způsobem zasahuje.