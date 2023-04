Celý svět se stydí

Její profese, koordinátor či koordinátorka intimity (intimacy coordinator), se v posledních letech čím dál tím více prosazuje na filmových a televizních natáčeních. Irka Ita O’Brien, usazená v Londýně, připravuje choreografii simulovaného sexu nebo se stará o to, aby se herci a herečky během intimních scén cítili bezpečně. Poptávka po její asistenci vzrostla v důsledku hnutí #MeToo, kdy se filmový průmysl rozhodl, „že může některé věci dělat lépe“. Její jméno figuruje například v titulcích seriálů Sexuální výchova, Byl by to hřích nebo Můžu tě zničit. Pracovala i na filmu Ridleyho Scotta Poslední souboj.

Může se člověk ve vaší profesi stydět?