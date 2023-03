Zpívat krutou písničku

Bylo to 10. října 1977, kdy spolu naposledy stáli na pódiu před narvaným stadionem v Chicagu. Publikum šílelo a kapela byla na vrcholu slávy: největší rockové hvězdy sedmdesátých let měly vyprodané turné, desku na špici hitparády a sbíraly hudební ceny. Přesto se rozhodly ze dne na den skončit. Proč? Dvacet let nikdo z nich nekomentoval, co se tehdy stalo, ale nyní se všichni chystají po letech mlčení poprvé promluvit na kameru a uvést na pravou míru všechny spekulace o tom, proč se Daisy Jones & The Six rozpadli.

Tak se rozjíždí zápletka opulentního seriálu o smyšlené, přesto velmi uvěřitelné a skutečnými událostmi inspirované kapele Daisy Jones & The Six, kterým na sebe aktuálně chce strhnout pozornost streamovací služba Amazon Prime. A to v době, kdy se u konkurence Netflixu nebo Disney přistupuje ke škrtům. Seriál vznikl na motivy úspěšné stejnojmenné knihy spisovatelky Taylor Jenkins Reid a podobně jako předloha využívá napodobování žurnalistického postupu rozhovorů s pamětníky.