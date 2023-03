Zahodit ego

Má svoji poličku v kanceláři. Přišlo mi hezké nemít ho doma.“ Filmová producentka Martina Netíková mluví o sošce Českého lva, kterou nedávno získala spolu s režisérem a spolužákem z pražské FAMU Damiánem Vondráškem za krátký snímek Rituály. Bere ji jako kolektivní ocenění – proto polička v kanceláři – a pro sebe jako „příjemné popostrčení“. Z kavárny v centru Prahy míří rovnou na projekci antropologického dokumentu Návštěvníci, který produkovala spolu s Kristýnou Michálek Květovou pod hlavičkou Cinemotif Films, jež má za sebou úspěšný rok. Lvovi na poličce dělá společnost Cena české filmové kritiky za film Arvéd.

Čerstvá absolventka katedry produkce patří spolu s Karolínou Davidovou k nové generaci českých producentek, které o sobě právě teď dávají vědět. „Mají odvahu, ničeho se nebojí a doufám, že to tady do pár let ovládnou,“ vysekla jim poklonu během své děkovné řeči na zmíněných Českých lvech zavedená producentka Pavla Janoušková Kubečková s tím, že přinášejí do filmového průmyslu spíš empatii než ego a soutěživost. Otevřela tak téma kinematografie jako stále pánského klubu, jenž není údajně producentkám příliš nakloněn a počítá s nimi „do třiceti, než mají děti“. „Byla jsem ráda, že to řekla. Že pojmenovala, co také vnímám,“ říká osmadvacetiletá Netíková.