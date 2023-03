Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Nastalo jaro. Teploty na jižní Moravě překonaly 22 stupňů Celsia. Druhý český dobrovolník padl na frontě v Donbasu při obraně Ukrajiny před ruskou agresí. Evropský komisař pro průmysl Thierry Breton se vydal na návštěvu zbrojovek v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku a Česku, aby přesvědčil jejich manažery k rozšíření výroby dělostřeleckých granátů a další munice, kterou teď v přípravách na jarní vyhnání ruských okupantů nutně potřebuje ukrajinská armáda. Lídři zemí Evropské unie jednali na pravidelné schůzce v Bruselu o budoucím přijetí Ukrajiny do EU. Vím o tom, je to nesmysl a obrovský hazard, už kvůli naší vlastní bezpečnosti musíme zabránit proměně Ukrajiny v území zamrzlého, stabilitu celé Evropy ohrožujícího konfliktu, a tolik času rozhodně nemáme; a navíc je tu hodnotová otázka: ukrajinská společnost zaplatila za členství v demokratickém západním celku tu nejvyšší cenu. Za EU dosud nikdo neumíral – až Ukrajinci, odpověděl bývalý polský prezident a šéf nevládního fóra pro Ukrajinu Yalta European Strategy Aleksander Kwaśniewski na dotaz Hospodářských novin „Ukrajina chce začít jednat o vstupu do EU ještě letos, někteří západoevropští politici to ovšem vidí spíše jako proces dlouhý až desítky let. Souhlasíte s nimi?“. Agentury zveřejnily zprávu ruských státních médií, že tamní – čerstvě z válečných zločinů mezinárodně obviněný prezident Vladimir Putin navštívil okupovaný ukrajinský přístav Mariupol. V teplém počasí odstartovala každoroční pouť žab ze zimovišť do tůní a rybníků. České obyvatelstvo se přidalo ke globálním oslavám Světového dne vody. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová odletěla na týdenní návštěvu Jižní Koreje a Tchaj-wanu. To značí konec jedné éry, komentovaly noviny skutečnost, že různé aukční portály začaly nabízet lyžařské čepice, propisky, sportovní tašky a zlaté slitky s logem nedávno zkrachovalé švýcarské banky Credit Suisse. Až výstřely z narkotizační pušky zastavily v obslužné chodbě další postup trojice šimpanzů, jimž se po vylomení zámku podařilo uniknout z klece v Zoo Hodonín. Skončila epidemie chřipky. Realitní kanceláře oznámily, že je za sto milionů korun k mání zámecký areál ve Stráži nad Nežárkou. Jako šíření poplašné zprávy začala policie vyšetřovat nedávné oznámení litvínovského lesníka, že jej při venčení jezevčíka u Hory Svatého Šebestiána na Chomutovsku napadl a pokousal vlk odběhnuvší od opodál stojící smečky; přestože zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR prozkoumal veškeré území, kde se měl údajný útok odehrát, nenašel na sněhem pokrytých loukách ani stopu po vlkovi, smečce nebo muži s jezevčíkem. Zastánce teorie o existenci mimozemských civilizací tato hypotéza nepřesvědčila, citoval i zdejší tisk zprávu deníku The New York Times o tom, jak někteří lidé přijali oznámení vědců, že neočekávanou dráhu tajemného vesmírného tělesa nazvaného Oumuamua, které jako první objekt z cizího hvězdného systému proletělo v roce 2017 kolem Slunce, ovlivnilo uvolňování molekul vodíku při průletu Sluneční soustavou. Uplynulo dvě stě let od chvíle, kdy z Vídně vyrazilo prvních dvaapadesát českých rodin, aby s požehnáním rakouské monarchie našly nový domov a založily svazek dodnes fungujících českých vesnic v rumunském Banátu. Na hodinách naskočil letní čas.