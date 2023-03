Jurečka v úzkých

Asi bychom předloni v prosinci, kdy vznikala vláda Petra Fialy, netipovali, že první vážnější skandál potká Mariana Jurečku. Lidovecký předseda přece není žádný začátečník a má pověst slušňáka. Dělal politiku na úrovni obce, kraje a deset let sedí v parlamentu. Řídil ministerstva zemědělství, sociálních věcí a chvíli i životního prostředí. Teď sedí ve druhé vládě pod druhým premiérem a málokdo si počíná tak suverénně jako on. Přesto se to stalo.

Jurečkova chvályhodná snaha vyměnit generálního ředitele Úřadu práce ČR Viktora Najmona skončila podezřením z vydírání, podplácení či zneužití pravomoci úřední osoby. O tom všem nemluví policie, ale zatím jen opoziční ANO. Jurečka totiž řešil Najmonův případ s takovým zaujetím, že se nechal neústupným ředitelem nahrát, jak mu slibuje za odchod finanční odškodné. Nic takového přitom služební zákon nezná. Pokud by Najmon odmítl, měl na cestu z úřadu očekávat negativní posudek.