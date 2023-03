Album týdne

Vlna popularity španělsky zpívané hudby ze zemí Latinské Ameriky stále stoupá. Po neuvěřitelném úspěchu portorického zpěváka Bad Bunnyho, který má už teď našlápnuto stát se s přehledem celosvětově nejposlouchanější a nejznámější popovou hvězdou všech dob, se pozornosti dostává i Karol G. Čtvrté album této kolumbijské zpěvačky nazvané Mañana Será Bonito (Zítřek bude dobrý) se okamžitě po vydání vyhouplo na první místo americké hitparády Billboard a láme komerční rekordy, pokud jde o španělské album nazpívané ženou.

Podobně jako Bad Bunny i Karol G vychází z reggaetonu. Žánru, který v Karibiku fúzoval na přelomu osmdesátých a devadesátých let, ovšem na rozdíl od Bunnyho se projevuje jako menší puristka. Místo rapu akcentuje zpěv a nespoléhá se jen na latinskoamerické vlivy, požírá, co se namane. Karol G to dává najevo už v úvodní skladbě alba Mientras Me Curo del Cora, která vyrůstá z hitu Don’t Worry, Be Happy od Bobbyho McFerrina a předznamenává tón desky, která je poznamenaná rozchodem. Tklivou polohu v duchu zpěvačky Rosalía připomene X Si Volvemos, zlomeným srdcem rozhořčená Gucci Los Paños zase těží z mexické dechové hudby, aby následoval houpavý duet se Shakirou.