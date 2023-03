Zkazí si Mexiko svou šanci?

Mexiko by mohlo vstoupit do zlatého věku. Má ideální možnost těžit ze stoupajícího napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Některé části země už jsou ekonomicky na vzestupu, neboť některé firmy odcházejí z Číny a investují v Mexiku. Velkou část těchto investic přinášejí čínské firmy, které hledají cesty, jak trvale pokračovat v prodeji svého zboží do Spojených států.

Tyto slibné ekonomické tendence však poškozuje špatná politika. Po většinu posledních třiceti let se v Mexiku střídali prezidenti, kteří to s politikou mysleli vážně a snažili se zemi modernizovat, i když s různou úspěšností. Přízeň štěstěny se však bohužel vyčerpala. Od roku 2018 je mexickým prezidentem Andrés Manuel López Obrador, známý také jako AMLO, populistický demagog jako z nejhorších stránek latinskoamerických dějin.