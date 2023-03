Záhada kazachstánských praček aneb Jak zastavit obcházení ruských sankcí

Vypadalo to jako záhada. Co se mohlo stát v Kazachstánu, že tato dvacetimilionová středoasijská země najednou začala ze zahraničí dovážet několikanásobně více praček než dříve? Mnohé vysvětlí pohled na mapu a na sousedství Kazachstánu s Ruskem, které má kvůli sankcím omezený přístup k západním technologiím. Data ukazující nadprůměrně rychle rostoucí obchod mezi Ruskem a některými jeho sousedy – nejen v případě praček, ale i dalších výrobků – vedou západní země k obavám, že Rusko tímto způsobem sankce obchází. A Evropa i USA se tak snaží vymyslet, jak na jejich dodržování dohlédnout.

„EU zásadně omezila obchod s Ruskem, ale vidíme, že roste náš obchod s některými třetími zeměmi, hlavně s těmi v blízkosti Ruska. Proč najednou potřebují tolik zboží? A zůstává tam všechno, nebo se něco dostane až do Ruska?“ zeptal se v deníku Financial Times řečnicky David O’Sullivan, nedávno jmenovaný zvláštní vyslanec EU právě pro otázku sankcí. Konkrétní země jmenovat nechtěl, není ale příliš těžké přijít na to, koho mohl myslet.