Kouříš konopí, tak legálně – a s daní

Na zdejší poměry troufalý záměr zlegalizovat konzumaci konopných produktů možná dostává nový impulz. A to díky vidině nových peněz, které by stát po zdanění marihuany vydělal, což se líbí nemalé části vládní koalice jako dobrá výpomoc do právě probíhajícího a bolavého hledání úspor ve státním rozpočtu.

„Rád bych, abychom to urychlili a v rozpočtovém balíčku jsme to už měli. V koalici to má většinovou podporu ,“ řekl Respektu šéf Pirátů Ivan Bartoš.